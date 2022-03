Dank Borna Rendulic bezwingen die Adler die Steelers nach Shootout mit 4:3

Mannheim. Vor 7689 Zuschauern haben die Adler Mannheim am Freitagabend in der heimischen SAP Arena das Landesduell gegen die Bietigheim Steelers in einem packenden Duell nach Penaltyschießen mit 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) gewonnen und damit zumindest zwei Punkte in der Kurpfalz behalten.

Im ersten Drittel zeigten die Gäste aus Schwaben sich gleich als der erwartet unangenehme Gegner, scheiterten aber in der ersten 20 Minuten immer wieder an Adler-Torwart Dennis Endras, der in der 11. Minute dann auch das Glück des Tüchtigen hatte, als Evan Jasper bei einer Überzahl der Steelers den Einschuss nur hauchdünn verpasste. Wie es besser geht zeigte Borna Rendulic im ersten Überzahlspiel der Mannheimer, als er ein Zuspiel von Tim Wohlgemuth zum 1:0 (15.) für die Adler versenkte.

Der zweite Abschnitt hatte dann noch mehr Fahrt und gehörte zunächst Bietigheim als Norman Hauner zunächst auf 1:1 (22.) stellte und C.J. Stretch in Überzahl das 2:1 (34.) für die Steelers erzielte. Die Adler erhöhten danach die Schlagzahl und die 38. Minute sollte eine besondere werden, als Borna Rendulic erneut im Powerplay zum 2:2 traf und Thomas Larkin gerade einmal 40 Sekunden später den Puck zum 3:2 (38.) ins Tor der Schwaben abfälschte.

In Drittel drei gelang den Steelers durch Guillaume Naud das 3:3 (47.) und so stand es auch nach 60 Spielminuten. In der fünfminütigen Verlängerung fiel anschließend kein Tor und so musste das Penaltyschießen die Entscheidung bringen, hier war es Borna Rendulic, der denn Adlern mit seinem Treffer den 4:3-Erfolg bescherte.

Ihr nächstes Spiel haben die Adler Mannheim am kommenden Dienstag (19.30 Uhr), dann sind die Schwenninger Wild Wings zum nächsten Landesduell in der SAP Arena zu Gast.

