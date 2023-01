Cramarossa feiert Debüt bei den Adlern Mannheim

Mannheim. Im Spitzenspiel gegen Tabellenführer EHC Red Bull München blasen die Adler Mannheim am Freitag (19.30 Uhr) zum Angriff. Mit Fabrizio Pilu und Arkadiusz Dziambor verteidigen zwei U-23-Spieler, eine U-23-Lizenz im Sturm geht an Taro Jentzsch. Wie geplant, wird Joseph Cramarossa sein Debüt an der Seite von Jordan Szwarz und Tyler Gaudet geben, Matthias Plachta und Stefan Loibl kehren in die Reihe zu David Wolf zurück. Trainer Bill Stewart gibt den Verteidigern Sinan Akdag und Thomas Larkin sowie Stürmer Luca Tosto eine Verschnaufpause.

