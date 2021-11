Corona-Warnstufe: Adler Mannheim bieten Rückerstattung von Tickets an - Heimspiele im 3G+-Modell

Mannheim. Wegen der am Mittwoch in Baden-Württemberg in Kraft tretenden Corona-Warnstufe bieten die Adler Mannheim die Rückerstattung von Dauerkarten und Einzeltickets an. Dies gilt für Fans, die keinen vollständigen Impfschutz oder Genesenenstatus nachweisen können und sich für die Heimspiele keinen PCR-Tests unterziehen möchten, teilte der Verein am Dienstag mit. Für Dauerkarteninhaber wird der Kaufpreis anteilig zurückerstattet. Gemessen wird dies an der Anzahl der Heimspiele, die der Dauerkarteninhaber bis dato besucht hat. Mit der Rückgabe des Saisontickets erlischt nach weiteren Angaben der Adler jedoch das Vorkaufsrecht für die Saison 2022/23.

Ähnliche verhalte es sich bei Einzelkarten, die bis Dienstag unter der bisher geltenden 3G-Regelung erworben wurden, informierten die Blau-Weiß-Roten weiter. Aus Kulanz und ohne Anerkennung der Rechtspflicht wird der Kaufpreis für die Heimspiele gegen Iserlohn, Nürnberg, Frölunda und Köln erstattet.

Ab sofort 3G+-Modell bei Heimspielen

Darüber hinaus kündigten die Adler an, dass die kommenden Heimspiele im 3G+-Modell durchgeführt werden. Bereits am Mittwoch gegen die Iserlohn Roosters erhalten ausschließlich vollständig geimpfte, genesene oder PCR-getestete Personen, deren Tests nicht älter als 48 Stunden sind, Zugang zur SAP Arena. Ein Nachweis eines Antigen-Schnelltests ist nur noch für asymptomatische Personen unter 18 Jahren zulässig. Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche, die in der Schule getestet werden, brauchen keinen negativen Test vorweisen. Ein Schülerausweis oder eine Bescheinigung der Schule reichen als Nachweis aus. Für Kinder unter sechs Jahren und noch nicht eingeschulte Kinder besteht keine Test- und Ausweispflicht.

Weil am Dienstag die kritische Marke von 250 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen im Südwesten den zweiten Werktag in Folge überschritten hatte, wurde vom Land Baden-Württemberg die sogenannte Warnstufe ausgerufen. Ab Mittwoch treten deswegen weitere Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte und nicht Genesene in Kraft.