Mannheim. Die Adler Mannheim müssen im Champions-League-Heimspiel am Donnerstag (19 Uhr) gegen die Cardiff Devils auf Moritz Wirth verzichten. Der Verteidiger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und begab sich umgehend in häusliche Quarantäne, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte. Die Mannschaft unterzog sich am Mittwochmorgen einem PCR-Test, dessen Ergebnis am Nachmittag erwartet wird. Über das weitere Vorgehen entscheidet das zuständige Gesundheitsamt.

