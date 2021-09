Corona-Ausbruch bei den Adlern Mannheim: Insgesamt vier Spieler infiziert

Mannheim. Die Adler Mannheim müssen wegen positiver Corona-Fälle vorerst auf vier Spieler verzichten. Infiziert haben sich die Verteidiger Moritz Wirth und Joonas Lehtivuori sowie die Angreifer Markus Eisenschmid und Florian Elias, teilten die Adler am Mittwoch mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst war Wirth positiv getestet worden und begab sich umgehend in häusliche Quarantäne, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitgeteilt hatte. Die Mannschaft unterzog sich daraufhin am Mittwochmorgen einem PCR-Test, bei denen die drei weiteren betroffenen Spieler positive Ergebnisse erhielten. "Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut", betonte der Verein.

Lehtivuori, Eisenschmid und Elias seien umgehend von der Mannschaft isoliert worden und begaben sich auf Anordnung des Mannheimer Gesundheitsamtes ebenfalls in Quarantäne. Erst nach den angeordneten zwei Wochen können die vier Akteure mit dem „Return to play“-Protokoll beginnen. Somit verpassen Wirth, Lehtivuori, Eisenschmid und Elias nicht nur die CHL-Heimspiele gegen die Cardiff Devils am Donnerstag (19Uhr), sondern auch das gegen Lukko Rauma (4. September) sowie den Saisonauftakt in der DEL am 10. September.