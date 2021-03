Mannheim. Die Leidenszeit von Andrew Desjardins geht heute zu Ende. Ursprünglich waren die Adler Mannheim davon ausgegangen, die ganze Saison auf den Kanadier verzichten zu müssen. Der Führungsspieler hatte sich im Dezember einer Hüft-Operation unterziehen müssen - die Spielzeit war für ihn beendet, noch bevor sie begonnen hatte. So schien es jedenfalls. Desjardins schuftete aber hart in der Reha und auf dem Eis mit Marcel Goc, dem Development Coach des Clubs. In den vergangenen Tagen hatten sich die Anzeichen schon verdichtet, heute ist das Comeback perfekt. Der 34-Jährige nimmt im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters seinen angestammten Platz zwischen Matthias Plachta und David Wolf ein. Weiter fehlen wird dagegen Ben Smith, der vor gut einer Woche zum ersten Mal Vater wurde. Verzichten müssen die Adler zudem auf den gesperrten Thomas Larkin und den weiter verletzten Cody Lampl. Eine Pause erhält Felix Schütz.

