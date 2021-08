Champions-League-Auftakt: Adler Mannheim siegen 5:0 gegen Cardiff

Cardiff. Die Adler Mannheim sind mit einem Sieg in die neue Saison der Champions Hockey League gestartet. Der achtfache deutsche Eishockey-Meister gewann am Donnerstag bei Außenseiter Cardiff Devils 5:0 (3:0, 1:0, 1:0, 0:0). Die Tore für die Mannheimer erzielten Jordan Szwarz (1. Minute), Joonas Lehtivuori (10.), Moritz Wirth (11.), Borna Rendulic (31.) und Andrew Desjardins (44.). Schon am Samstag steht das zweite Spiel in der Gruppe C bei Lukko Rauma in Finnland an.

Jeweils die ersten beiden Teams der insgesamt acht Gruppen erreichen das Achtelfinale. In der vergangenen Saison war die Champions Hockey League aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgefallen. Die Deutsche Eishockey Liga startet für die Mannheimer am 10. September mit einem Spiel bei den Straubing Tigers.