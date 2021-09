Bergmanns Lauf sichert Adler Mannheim den Sieg

Die Adler Mannheim setzen sich in der Deutschen Eishockey Liga oben fest. Gegen die Pinguins Bremerhaven gewann die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Freitagabend vor 7207 Zuschauern in der SAP Arena mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Ein Treffer von Lean Bergmann und eine 1A-Leistung von Torhüter Felix Brückmann gaben den Ausschlag.

Die Intensität war mit der von vor drei Tagen nicht zu

...