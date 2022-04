Bei Finaleinzug - erstes Adlerspiel am 30. April in München

Mannheim. Sollen die Adler Mannheim am Donnerstag das fünfte und entscheidende Match gegen die Eisbären Berlin gewinnen, würde die erste Finalbegegnung am 30. April stattfinden. Gegner im Finale wäre Red Bull München. Wie die Adler Mannheim auf ihrer Homepage mitteilen, würde das Spiel um 16.15 Uhr in München stattfinden. Die fünf möglichen Final-Termine mit den Adler Mannheim würden wie folgt stattfinden:

30. April, 16.15 Uhr: Red Bull München vs. Adler Mannheim

01. Mai, 17.00 Uhr: Adler Mannheim vs. Red Bull München

03. Mai, 19.30 Uhr: Red Bull München vs. Adler Mannheim

05. Mai, 19.30 Uhr: Adler Mannheim vs. Red Bull München

08. Mai, 14.00 Uhr: Red Bull München vs. Adler Mannheim

Laut Adler-Homepage hat die Liga die Termine mit allen Clubs vorab abgestimmt, um weitere „Back-to-back“-Spiele zu vermeiden. Am Donnerstag bestreiten die Adler die fünfte Partie im Playoff-Halbfinale gegen die Eisbären Berlin. Das Spiel in der Bundeshauptstadt beginnt um 19.30 Uhr. Mit dem 4:3-Heimsieg am Dienstagabend erzwangen die Adler das entscheidende fünfte Spiel gegen die Eisbären um den Einzug ins Finale.