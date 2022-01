Iserlohn/Mannheim. Das Auswärtsspiel der Adler Mannheim in Iserlohn am Freitag, 7. Januar, findet nicht statt. Wie die Iserlohn Roosters auf ihrer Homepage mitteilen, gibt es bei den Sauerländern so viele Coronafälle, dass sie "keine spielfähige Mannschaft" aufstellen können. Beide Teams stünden bezüglich eines Nachholtermins mit der Liga in Kontakt.

