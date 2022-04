Aus im Halbfinale – die Adler unterliegen im Showdown in Berlin mit 0:3

Berlin. „Do or die“ hieß es am Donnerstagabend für die Adler Mannheim im alles entscheidenden Spiel fünf der Play-off-Halbfinalserie gegen den alten Rivalen Eisbären Berlin, doch am Ende unterlagen die Blau-Weiß-Roten in der Hauptstadt mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) und schieden damit im Halbfinale mit 2:3-Siegen in der „Best of Five“-Serie aus. Für die Berliner geht es schon am Freitag (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen München in der Finalserie weiter.

Im ersten Drittel belauerten sich beide Teams und es gab nur wenige Torchancen. Auf Berliner Seite hatten Matt White (13.) und Frank Hördler (15.) Aluminiumtreffer zu verzeichnen, aber auch Borna Rendulic hatte für die Adler Pech, als sein Schuss nur an die Querlatte knallte (15.). Tore sollten im ersten Abschnitt denn auch keine fallen.

Im zweiten Drittel sollte es allerdings nicht lange dauern, bis dann doch das erste Tor der Partie auf der Anzeigetafel landete. Denn nachdem Jason Bast nach wenigen Sekunden eine Chance für die Adler ausgelassen hatte, war es Manuel Wiederer der Felix Brückmann nach gerade mal 43 Sekunden in Abschnitt zwei zum 1:0 (21.) für die Hausherren aus Berlin überwand. Weiter Tore hätte es in der 25. Minute geben können, als David Wolf zunächst an Mathias Niederberger im Berliner Tor scheiterte, im direkten Gegenzug aber auch Matt White Adler-Goalie Felix Brückmann nicht überwinden konnte.

Ins dritte Drittel nahmen die Adler noch fast eine Minute Überzahl mit, aber Gefahr konnten die Adler hier nicht herauf beschwören, In der 46. Minute ließ Blaine Byron die Eisbären dann das 2:0 bejubeln, als er seinen eigenen Nachschuss verwertete. Als die Adler Felix Brückmann aus dem Tor genommen hatten, schlug erneut Byron für den Titelverteidiger zu und schoss die Berliner mit dem 3:0 (60.) in die Finalserie.

