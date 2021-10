Auf und Ab gegen Ingolstadt: Plachta rettet Adlern Mannheim zwei Punkte

Mannheim. Die Adler Mannheim haben am Sonntag das Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt mit 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) gewonnen. Dabei erwischten die Blau-Weiß-Roten einen Start nach Maß. Bereits nach 46 Sekunden zappelte der Puck im Netz der Gäste. Jordan Szwarz traf, indem er seine Kelle in einen Schuss von Nigel Dawes hielt und entscheidend abfälschte. Daraufhin zeigten sich die Hausherren effektiv und machten mit den zweiten gefährlichen Situation vor dem Tor der Gäste das 2:0. Dawes war im Nachstochern erfolgreich, nachdem Szwarz zunächst die Scheibe vors Tor gebracht hatte und Markus Eisenschmid mit seinem Versuch scheiterte (12. Minute). Während vorne die wenigen Chancen genutzt wurden, hielt die Defensive im ersten Abschnitt hinten dicht und ließ nur wenig zu. Mit einer verdienten 2:0-Führung ging es somit in die erste Pause.

Das Blatt wendete sich in Durchgang zwei ein wenig. Ingolstadt fand besser ins Spiel und erhöhte den Druck auf das Mannheimer Tor. Folglich fiel der verdiente Anschlusstreffer durch Wayne Simpson in der 29. Minute. Die Adler konnten nur selten für Entlastung sorgen. Eine Doppelchance von Szwarz und Dawes in der 33. Minute blieben die einzigen nennenswerten Möglichkeiten. Ansonsten blieb vieles Stückwerk und zu ungenau im Spiel nach vorne. Indes hielt Goalie Felix Brückmann hinten die 2:1-Führung bis zur zweiten Pause fest.

Im letzten Drittel drehten die Gäste die Partie zunächst komplett. Mit einem Doppelschlag brachten Jerome Flaake (47.) und Simpson (48.) den ERC mit 3:2 in Führung. Die prompte Antwort darauf gab Eisenschmid, der in der 49. Minute mit einer Einzelaktion und viel Durchschlagskraft den sofortigen Ausgleich aus spitzem Winkel zum 3:3 erzielte. Die Adler wachten also früh genug wieder auf. Somit sollte es in die Verlängerung gehen. Matthias Plachta machte in der 64. Minute schließlich den Sack in Überzahl zu. Mit einem Schuss aus dem rechten Bullykreis traf er zum 4:3-Sieg.

