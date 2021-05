Auch Tommi Huhtala und Taylor Leier verlassen die Adler

Mannheim. Nach dem Aus im Halbfinale gegen die Grizzlys Wolfsburg haben die Adler Mannheim gestern und heute die Abschlussgespräche mit allen Spielern geführt und weitere Personalentscheidungen im Hinblick auf die Spielzeit 2021/22 getroffen. Demnach trennt sich der siebenmalige Meister der DEL von insgesamt zehn Spielern, mit Adler-Kapitän Ben Smith laufen derzeit noch die Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung.

Laut Pressemeldung werden auch Tommi Huhtala und Taylor Leier die Adler verlassen. Huhtala kam im Sommer 2018 nach Mannheim, gewann gleich im ersten Jahr die deutsche Meisterschaft und sammelte in 135 DEL-Partien 74 Scorerpunkte. Angreifer Taylor Leier wird sich derweil nach einem Jahr im Adler-Trikot neuen Herausforderungen stellen.

Wie schon bekannt, werden die auslaufenden Verträge der Verteidiger Cody Lampl und Craig Schira nicht verlängert.

Im Angriff gehen Brendan Shinnimin, Felix Schütz, Sean Collins und Yannik Valenti neue Wege.

Darüber hinaus wird der bestehende Vertrag mit Verteidiger Björn Krupp in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Krupp stand in den vergangenen beiden Saisons mit den Adlern auf dem Eis, absolvierte 75 Partien in der DEL für Mannheim. Der 30-Jährige hatte noch ein bis 2022 gültiges Arbeitspapier.