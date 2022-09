Alle Spiele live verfolgen

Mannheim. Alle Tore, Großchancen, Zweikämpfe und Powerplays gibt es nicht nur in der heimischen SAP Arena, sondern auch live auf unserer Homepage. Unser Liveticker zu den DEL-Partien der Adler Mannheim liefert verlässlich alle Informationen zum Spiel. Und auch in der Saison 2022/23 gibt es ein echtes Highlight für alle Fans: die Audio-Analyse unserer Sport-Experten unmittelbar nach dem Abpfiff. Der erste Liveticker startet am Freitag, 16. September, 19.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Schwenningen. Hintergründe, Nachrichten, Fotostrecken und Videos zu den Höhepunkten der DEL-Spiele gibt es im Anschluss an die Begegnungen der Adler in unserem Dossier im Internet. red

