Augsburg/Mannheim. Die Adler Mannheim haben bei den Augsburger Panthern den Kürzeren gezogen. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross unterlag nach Verlängerung mit 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:1). Für Adler-Verteidiger Sinan Akdag war es das erste Spiel dieser Saison. Ebenfalls wieder zurück war Stürmer Matthias Plachta nach seiner Verletzung.

Kaum auf dem Eis, lagen die Mannheimer auch schon zurück. Den Schuss von Braden Lamb konnte Felix Brückmann im Kasten der Adler nur nach vorn abprallen lassen, Daniel Kristo lauerte und netzte zur 1:0-Führung für die Hausherren ein. Da war gerade mal 64 Sekunden gespielt. David Wolf wollte das so nicht stehen lassen. Der Stürmer-Hüne vernaschte gleich mehrere Verteidiger, kam dann aber nicht an Goalie Markus Keller vorbei (4.). Die Mannheimer schienen den Rückstand verdaut zu haben, da mussten sie erstmals in Unterzahl ran. Und auch da fackelten die die Panther nicht lange. Lamb traf zunächst mit seinem Schlagschuss T. J. Treveljan, vom eigenen Mann sprang die Scheibe zu David Stieler, der keine Mühe hatte, den Puck zum 2:0-Führung einzuschieben (8.). Das gab den Augsburgern Auftrieb, zumal die Adler erneut in Unterzahl ranmussten (9.). Diese zwei Minuten überstanden die Blau-Weiß-Roten jedoch folgenlos. Als dann die Schwaben eine Strafe kassierten, verpasste Florian Elias knapp seinen ersten Treffer in der DEL (12.). Plachta von der Seite, Ben Smith legte für Nico Krämmer auf, Markus Eisenschmid zog ab, Brendan Shinnimin und Wolf im Gewühl – Chancen, zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, waren da. Sie blieben aber ungenutzt. Und es lief weiterhin nicht rund bei den Kurpfälzern. Die Strafe gegen Björn Krupp (15.) blieb zum Glück ebenso folgenlos, wie die Unterzahl kurz vor der Pause.

Auch nach Wiederbeginn ging es mit Fünf gegen Vier weiter. Stieler besaß die dicke Chance, auf 3:0 zu erhöhen (21.). Kurz darauf fuhren Eisenschmid und Stefan Loibl einen schnellen Konter. Doch Keller war zur Stelle (22.). Dann vielleicht in Überzahl? Plachta zog ab. Das war’s dann aber auch schon wieder. Stattdessen erhöhte wenig später Alex Lambacher auf 3:0 (27.). Jetzt reichte es Plachta. Der Nationalstürmer zog die Aufmerksamkeit auf sich, doch statt zu schießen, schob er den Puck Smith zu, der auf 1:3 verkürzte (31.). Die Panther verstanden es aber zunehmend, den Adlern den Schwung zu nehmen. „0:3 hinten zu liegen war nicht akzeptabel. Wir haben es Augsburg viel zu einfach gemacht“, war Plachta unzufrieden.

Diese Ansage beherzigte Valentino Klos kurz nach dem Wiederbeginn. Der 21-Jährige hatte sich Keller ausgeguckt und die Lücke im kurzen Eck gefunden (43.). Schock für die Adler: Kristo fiel unglücklich auf Shinnimins Knie. Der Stürmer musste mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Kabine gebracht werden (45.). Als die Panther die nächste Strafe kassierten, nahm Gross eine Auszeit (53.). Loibl und Eisenschmid scheiterten knapp. Die Zeit spielte gegen die Adler. 104 Sekunden vor Schluss machte Brückmann für einen sechsten Feldspieler Platz. Das wurde belohnt: Plachta schoss, Keller hielt nicht fest, Smith stocherte nach (59.). In der Verlängerung rettete Brückmann mit zwei Wahnsinnstaten noch, ehe Abbbott den Panthern dann den Zusatzpunkt sicherte.

Drittelergebnisse: 2:0, 1:1, 0:2, 1:0. Die Adler: Brückmann – ... Drittelergebnisse: 2:0, 1:1, 0:2, 1:0. Die Adler: Brückmann – Larkin, Katic; Reul, Akdag; Schira, Lehtivuori; Krupp – Plachta, Smith, Wolf; Krämmer, Loibl, Eisenschmid; Shinnimin, Bast, Elias; Brune, Klos, Wirth. Tore: 1:0 Kristo (1:04), 2:0 Stieler (7:09), 3:0 Lambacher (26:42), 3:1 Smith (30:01), 3:2 Klos (42:29), 3:3 Smith (58:37), 4:3 Abbott (61:39). Schiedsrichter: Kilian Hinterdobler (Bad Tölz), Aleksi Rantala (Finnland). Strafminuten: Augsburg 8 – Mannheim 10. Nächstes Spiel: Adler – Straubing (Sonntag, 14.30 Uhr).