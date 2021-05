Adler verpflichten NHL-erfahrenen Verteidiger Korbinian Holzer

Mannheim. Die Adler Mannheim haben sich für die neue Eishockey-Saison in der DEL die Dienste von Korbinian Holzer gesichert. Der NHL-erfahrene Verteidiger, der beim achtmaligen Deutschen Meister einen Zweijahresvertrag unterzeichnet hat, spielte zuletzt für Avtomobilist Yekaterinburg in der multinationalen Kontinental Hockey League.

„Korbinian gehört zweifelsfrei zu den besten Verteidigern, die das deutsche Eishockey hervorgebracht hat. Er ist groß, räumt vor dem eigenen Tor bedingungslos auf und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den Neuzugang. „Zudem ist er läuferisch und technisch gut ausgebildet und spielt einen guten ersten Pass. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung wird er mit Sicherheit eine Führungsrolle übernehmen und unsere Defensive weiter stabilisieren.“

Holzer war erst 19 Jahre alt, als er 2007 sein DEL-Debüt im Trikot der DEG gab. Für drei Spielzeiten schnürte der Verteidiger, der 2006 von den Toronto Maple Leafs in der vierten Runde an Position 111 gedraftet wurde, seine Schlittschuhe für die Rheinländer, ehe er die Herausforderung in Nordamerika annahm. Für die Maple Leafs, die Anaheim Ducks und die Nashville Predators absolvierte Holzer in acht Saisons 211 NHL-Spiele. Dabei erzielte er sechs Tore und 21 Assists. Zwischen 2010 und 2020 bestritt er zudem 332 Partien in der AHL, in der er 15 Tore und 77 Vorlagen verbuchte.