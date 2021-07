Adler verpflichten neuen Athletiktrainer Petter Petterson

Mannheim. Die Adler haben mit Petter Pettersson einen neuen Athletiktrainer für die kommenden Jahre an sich gebunden. Das teilten die Mannheimer am Freitag mit. Der 46-jährige Schwede tritt die Nachfolge von Anton Blessing an, der seit 2019 für die Off-Ice-Trainingsgestaltung verantwortlich war.

Pettersson war in den letzten neun Jahren als Athletiktrainer des schwedischen Erstligisten Lulea HF tätig. Einen Teil seiner Ausbildung zum Athletiktrainer absolvierte der zweifache Vater bei der STAC Academy, eine der führenden schwedischen Institutionen wenn es um Trainingslehre im Eishockey geht.

„Mit Petter haben wir einen passenden Nachfolger auf der wichtigen Position des Athletiktrainers gefunden. Sein Know-how, seine Philosophie und sein ganzheitlicher Ansatz passen zu unseren Ansprüchen. Bei ihm wissen wir unsere Jungs in guten Händen“, so Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara.