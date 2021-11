Schwenningen. Der Siegeszug der Adler Mannheim in der DEL ist vorerst beendet. Beim Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings unterlag der Spitzenreiter aus Mannheim nach zuvor neun Siegen in Folge am Ende mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) .

An seinem 32. Geburtstag musste Adler-Verteidiger Sinan Akdag miterleben, wie Verteidigerkollege Korbinian Holzer Pech hatte, als sein Schuss nur die Querlatte traf (8.). Als Lean Bergmann bei Mannheim auf der Strafbank brummte, nutzte Ken Andre Olimb die numerische Überlegenheit zum 1:0 (12.) für Schwenningen. Nigel Dawes hatte kurz vor Drittelende die Chance zum 1:1-Ausgleich, doch sein Schuss verfehlte das SWW-Tor knapp (18.).

Im zweiten Drittel erhöhten die Adler vor den 4011 Zuschauern in Schwenningen zwar die Schlagzahl, konnten dabei aber auch zwei Überzahlspiele nicht nutzen. Auch die Hausherren hatten Chancen, doch Tore ließen weder Joacim Eriksson im Schwenninger noch Dennis Endras im Mannheimer Tor in den zweiten 20 Minuten zu.

Letztlich das gleiche Bild bekamen die Zuschauer auch in den dritten 20 Minuten zu sehen. So gelang es den Adlern an diesem Tag nicht Wild Wings-Torwart Joacim Eriksson zu überwinden, der einen Shutout feierte.

Im letzten Spiel vor der Deutschland Cup-Pause haben die Adler Mannheim am Sonntag (14 Uhr) die Nürnberg Ice Tigers in der SAP Arena zu Gast. and