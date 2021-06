Adler starten am 26. August in Cardiff in die CHL-Saison

Mannheim. Für die Adler Mannheim heißt es zum Auftakt der Champions Hockey League Saison Koffer packen. Los geht es für die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Donnerstag, 26. August bei den Cardiff Devils (20 Uhr). Nur zwei Tage später müssen die Blau-Weiß-Roten bei Lukko Rauma antreten (18 Uhr).

Das Rückspiel gegen Cardiff ist für Donnerstag, 2. September (19 Uhr) in der SAP Arena angesetzt, am Samstag, 4. September erwarten die Adler dann die Skandinavier von Lukko Rauma (20 Uhr). Erst einen Monat später kommt es zum Duell mit dem Lausanne HC. Zunächat am Mittwoch, 6. Oktober in der Schweiz (19.45 Uhr), dann am Mittwoch, 13. Oktober (19 Uhr) in Mannheim.