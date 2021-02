Mannheim. Da nimmt man doch gerne eine Nachtfahrt von rund 350 Kilometern auf sich. Die Stimmung im Mannschaftsbus der Adler Mannheim dürfte nach dem 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)-Sieg beim EHC Red Bull München glänzend gewesen sein. Dank der „bislang besten Saisonleistung“, so Manager Jan-Axel Alavaara, können die Blau-Weiß-Roten mit einem sehr positiven Gefühl in die kurze Verschnaufpause gehen. Nach zehn Partien innerhalb von 26 Tagen steht erst am Donnerstag, 4. Februar (20.30 Uhr), das nächste Spiel an – bei den Augsburger Panthern.

Danny aus den Birken hatte gegen Mannheim gleich sechs Mal das Nachsehen. Hier kann er beim Treffer von Brendan Shinnimin zum zwischenzeitlichen 6:2 nur noch zuschauen. © Imago

Trainer Pavel Gross hatte seine Schützlinge exzellent für das Topspiel eingestellt. Den Rückschlag, als Yannic Seidenberg in Überzahl bereits nach dreieinhalb Minuten für die 1:0-Führung der Bayern gesorgt hatte, schüttelten die Mannheimer schnell und gründlich ab.

„Wir wussten, dass da zwei sehr gute Mannschaften aufeinandertreffen“, hatte Gross keinen Spaziergang erwartet. Aber, und das traf zu, es kam zum Aufeinandertreffen von zwei Teams, „die Eishockey spielen wollen und sich nicht defensiv hinten reinstellen“. Wobei vor allem die Adler spielten und die Bayern mit klugen und schnellen Pässen überraschten, so dass diese sich gar nicht hinten reinstellen konnten.

Smith mit Blitztreffer

Beim 1:1 von Markus Eisenschmid war es allerdings so, dass sich der 26-Jährige von hinter dem eigenen Kasten auf den Weg machte und einfach jeden umkurvte, der versuchte, sich ihm in den Weg zu stellen. Vor Münchens Torhüter Danny aus den Birken angekommen, zog Eisenschmid trocken ab (16.). Brendan Shinnimin erzielte kurz nach Ablauf einer der erstaunlich vielen Strafen der Münchner (9) das 2:1 (27.). Vorbereiter Jason Bast belohnte sich für seine starke Leistung mit dem 3:1 (29.). Der Bauerntrick von Yasin Ehliz brachte die Roten Bullen zwar noch vor der Pause wieder auf 2:3 heran, aber Adler-Kapitän Ben Smith rächte seinen Goalie Felix Brückmann, dem die Scheibe bei diesem Treffer unglücklich von der eigenen Kelle ins Tor gerutscht war.

Nur 19 Sekunden waren im zweiten Durchgang gespielt, da war aus den Birken geschlagen, als ihm der Puck ganz gemächlich durch die Schoner glitt. Es war der erste Treffer für den 32-jährigen US-Amerikaner nach zehn Spielen Flaute. „Es hat mich riesig für ihn gefreut“, gab Gross zu. „Ben hat immer geackert. Als Käpt’n guckt er, dass es in der Kabine gut läuft. Sein Tor hat uns super geholfen“, erklärte der Coach. Zwar sei es immer ein Sieg der Mannschaft, „aber es freut uns, wenn Arbeit individuell belohnt wird“, so Gross.

Das ging so weiter. Bast (44.) und Shinnimin (48.) erhöhten auf 6:2. Doch die Adler waren gewarnt, München würde trotz oder gerade wegen der deftigen Klatsche nicht klein beigeben. „Es steht 5:2, 6:2, aber es ist gegen München egal, wie hoch du führst. Du musst immer aufpassen“, bestätigte Mannheims Trainer. „Du darfst München keine Sekunde unterschätzen.“ Das tat seine Mannschaft auch nicht. Dennoch schaffte es Seidenberg noch, auf 3:6 zu verkürzen (55.). Zu diesem Zeitpunkt fehlte im Adler-Angriff bereits David Wolf. Er hatte das Eis elf Minuten vor Schluss verlassen und war in die Kabine marschiert, nachdem er einen Schuss geblockt hatte. Pressesprecher Adrian Parejo gab am Donnerstag Entwarnung: „Das ist nichts Wildes, sondern das war eine reine Vorsichtsmaßnahme.“

Mit ein bisschen Respekt, aber solider Leistung absolvierte Craig Schira sein Debüt im Trikot der Blau-Weiß-Roten. „Craig wird uns viel helfen. Er hat solide gespielt, aber noch hat ihm manchmal das Timing etwas gefehlt. Man darf aber nicht vergessen, dass er 20 Tage zuhause sitzen musste“, erinnerte Gross an die Quarantäne des aus Schweden gewechselten Verteidigers nach einem positiven Coronatest. Schira selbst zeigte sich ebenfalls zufrieden: „Ich wollte es möglichst einfach halten. Das ist mir ganz gut gelungen.“ Als Schlüssel zum Erfolg hatte der 32-jährige Kanadier ausgemacht, „dass wir von Anfang an bereit waren und an unserem System festgehalten haben.“ Fast wortgleich hatte das auch Gross so formuliert.