Köln. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben die Adler Mannheim am Freitagabend wieder einen Sieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingefahren. Bei den Kölner Haien gewann die Mannschaft von Trainer Pavel Gross mit 4:3 (1:1/1:0/1:2/SO) in der Over-Time und nahm zwei Punkte mit nach Hause.

Fünf Tage nach dem 0:4 beim ERC Ingolstadt erwischten die Haie die Adler zunächst eiskalt. Maximilian Kammerer schoss die Rheinländer vor 5.000 Zuschauern in der voll ausgelasteten Lanxess Arena mit 1:0 in Führung (2.). Mannheim zeigte sich im ersten Drittel aber ebenbürtig, Adler-Stürmer Jordan Szwarz erzielte den 1:1-Ausgleich (5.). In zweiten Abschnitt blieb das Duell der beiden DEL-Traditionsteam intensiv. Die 2:1-Führung für die Adler – Matthias Plachta war bei einem Schuss von David Wolf noch dran – ging allerdings in Ordnung, denn die Gäste hatten leichte spielerische Vorteile. Im Schlussdrittel drehten Luis Üffing (2:2, 47.) und Sebastian Uvira (2:3, 50.) die Angelegenheit zu Kölner Gunsten. Wenig später traf jedoch Nigel Dawes zum 3:3 für Mannheim (53.). Im Penaltyschießen brachte Tim Wohlgemuth den zweiten Versuch der Adler im Kölner Tor unter, Mannheims Torwart Dennis Endras hielt alle drei Schüsse der Haie. (cpa)

Am Sonntag (16.30 Uhr) empfangen die Adler die Augsburger Panther in der SAP Arena.