Adler-Profi Lean Bergmann testet sich aus der Corona-Quarantäne frei

Mannheim. Gute Nachrichten für die Adler Mannheim: Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga muss nicht wie befürchtet bis zu vier Wochen auf Lean Bergmann verzichten, sondern kann den Stürmer schon am Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers einsetzen. Der 22-Jährige war in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden, er konnte sich nun aber aus der Quarantäne freitesten. Die Hintergründe schildert Bergmann so: "Da ich meinen Hauptwohnsitz weiter in Iserlohn habe, ist für mich das Gesundheitsamt Märkischer Kreis zuständig. Ich konnte mich aus der Quarantäne freitesten, weil ich vollständig gegen das Coronavirus geimpft bin und symptomfrei war." Nach dem positiven Testergebnis von Mitte vergangener Woche musste der Nationalspieler lediglich fünf Tage bis zum nächsten Test abwarten - dieser brachte ein negatives Ergebnis.

Anders verhält es sich bei den vier weiteren Coronafällen bei den Adlern: Für die Verteidiger Moritz Wirth und Joonas Lehtivuori sowie die Stürmer Markus Eisenschmid und Florian Elias ist das Mannheimer Gesundheitsamt zuständig. Aber auch diese Spieler sehen mittlerweile Licht am Ende des Tunnels: Sie werden am Mittwoch und Donnerstag am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg untersucht. Falls die Ärzte grünes Licht geben, beginnen sie mit dem sogenannten Return-To-Play-Protokoll. Das heißt, dass die Belastung über acht Tage kontinuierlich gesteigert wird. Eine Rückkehr dieses Quartetts aufs Eis ist somit Ende nächster Woche realistisch.