Adler müssen auf Angreifer verzichten - Saisonaus für David Wolf

Mannheim. Im Kampf um die Meisterschaft müssen die Adler Mannheim ohne David Wolf auskommen. Wie der Verein mitteilte, zog sich der Angreifer bei der 3:2-Niederlage der Mannheimer in Spiel eins der Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers eine schwere Armverletzung zu. Der 31-Jährige wurde noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch operiert.

Mit insgesamt 34 Scorerpunkten war Wolf in der am vergangenen Sonntag zu Ende gegangenen Hauptrunde Topscorer der Adler. „Einen Spieler wie David im Meisterschaftskampf verletzungsbedingt zu verlieren, ist extrem bitter“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Ohne einen Leistungsträger müssen die Mannheimer von Trainer Pavel Gross damit am Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Straubing Tigers gewinnen, um das Aus in der Viertelfinal-Serie zu vermeiden. Im Falle eines Siegs stünde am Samstag (17.30 Uhr) in Mannheim eine entscheidende dritte Partie an. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind diesmal nur zwei statt vier Siege zum Weiterkommen notwendig. Dies könnte dem Favoriten zum Verhängnis werden.

Einen Monat vor dem Beginn der Eishockey-Weltmeisterschaft ist das Saison-Aus für Wolf auch der nächste Rückschlag für die Nationalmannschaft. Bundestrainer Toni Söderholm muss bereits auf den Berliner Stürmer Leo Pföderl und den Münchner Angreifer Patrick Hager verletzungsbedingt bei dem Turnier verzichten.

