Adler Mannheim zum Champions-League-Auftakt ohne Thomas Larkin

Mannheim. Die Adler Mannheim müssen in den ersten beiden Spielen der Champions Hockey League auch auf Thomas Larkin verzichten. Der Verteidiger reiste nach Riga, wo die italienische Eishockey-Nationalmannschaft am Wochenende um das Ticket für die Olympischen Winterspiele in Peking kämpft. "Das war so abgesprochen", sagte Adler-Trainer Pavel Gross am Montag. Fehlen werden dem Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag (20 Uhr) bei den Cardiff Devils und am Samstag (18 Uhr) bei Lukko Rauma auch die Stürmer David Wolf, Tim Wohlgemuth sowie Verteidiger Mark Katic. Ein Einsatz von Angreifer Jason Bast ist möglich.

