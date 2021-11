Die Adler Mannheim gehen davon aus, dass sie das Spiel in der Champions Hockey League (CHL) am Dienstag (19.30 Uhr) gegen den Frölunda HC aus Göteborg bestreiten können. Am Montagmorgen hat sich das Team einem weiteren PCR-Test unterzogen, nachdem Ende der vergangenen Woche Trainer Pavel Gross sowie sieben Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die Ergebnisse werden am

...