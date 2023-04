Adler Mannheim vor Verpflichtung von John Gilmour

Mannheim. Bei ihrer Suche nach neuen Spielern für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind die Adler Mannheim wohl in der osteuropäisch geprägten KHL fündig geworden. Von Dinamo Minsk (Belarus) soll der kanadische Verteidiger John Gilmour in die Kurpfalz wechseln. Das berichtete jedenfalls der für gewöhnlich gut informierte Eishockey-Insider RinkRat am Freitag bei Twitter. Gilmour ist 29 Jahre alt und wurde in Montreal geboren. Der Linksschütze brachte es auf 37 NHL-Einsätze und wechselte 2020 aus der Organisation der Buffalo Sabres in die KHL. In der vergangenen Saison sammelte Gilmour für Minsk neun Scorerpunkte (ein Tor, acht Vorlagen).

