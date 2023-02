Adler Mannheim verpflichten Torhüter Evan Buitenhuis

Mannheim. Die Adler Mannheim haben den 29-jährigen Kanadier Evan Buitenhuis unter Vertrag genommen. Er dient für die Playoffs zur Absicherung auf der Torhüterposition, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 1,88 Meter große und 84 Kilogramm schwere Linksfänger übernimmt hinter Felix Brückmann und Arno Tiefensee die Rolle des dritten Goalies.

„Den Torhütern kommt im modernen Eishockey eine ungemein wichtige Stellung zu. Mit Felix und Arno verfügen wir über ein hervorragendes Duo, das mit starken Leistungen überzeugt und maßgeblich am positiven Saisonverlauf beteiligt ist. Allerdings ist eine Verletzung schnell passiert. Für diesen Fall müssen wir gewappnet sein. Mit Evan haben wir einen erfahrenen Torhüter verpflichtet, der in seinen Einsätzen in dieser Saison zu überzeugen wusste“, erklärt Adler-Manager Jan-Axel Alavaara.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Machen die Adler Mannheim nun Jagd auf Tabellenführer München? Mehr erfahren

Buitenhuis war in den vergangenen Jahren beim ECHL-Club Wichita Thunder unter Vertrag und kann starke Fangquoten von weit über 90 Prozent vorweisen. Buitenhuis erhält bei den Adlern die Rückennummer 32 und wird Anfang kommender Woche in Mannheim erwartet.



„Deutschland hat mich schon immer gereizt. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, Teil dieser großartigen Organisation sein zu dürfen. Mannheim spielt bislang eine starke Saison, steht unter den Top drei der Liga. Ich werde alles tun, was nötig ist, damit die Mannschaft im Hauptrundenendspurt und letztlich in den Playoffs erfolgreich ist“, so der 29-Jährige.