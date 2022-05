Adler Mannheim verpflichten Taro Jentzsch

Mannheim. Die Adler Mannheim haben für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga einen weiteren Stürmer verpflichtet. Vom Ligakonkurrenten Iserlohn Roosters wechselt der 21-Jährige Taro Jentzsch in die Quadratestadt. Der gebürtige Berliner entstammt dem Nachwuchs der Eisbären Berlin und fand über die Red Bull Akademie und dem kanadischen Nachwuchsteam Sherbrooke Phoenix den Weg zurück nach Deutschland sowie in den Profibereich. In Iserlohn erzielte er zuletzt in 53 Pflichtspielen elf Tore und 18 Vorlagen.

„Mit Taro bekommen wir einen jungen, hungrigen und sehr talentierten Spieler, dessen Stärken im Offensivspiel liegen. Seine Formkurve zeigt in den letzten Jahren stetig nach oben. Er ist bereit, weiter hart zu arbeiten und den nächsten Schritt zu gehen“, sagt Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den Neuzugang. Jentzsch wurde zudem von Bundestrainer Toni Söderholm für die am Freitag (heute) beginnende Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland nominiert. Die deutsche Auswahl trifft heute Abend (19.20 Uhr) zum Auftakt auf Titelverteidiger Kanada