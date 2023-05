Adler Mannheim verpflichten Leon Gawanke

Mannheim. Mit Leon Gawanke haben die Adler Mannheim einen weiteren Verteidiger unter Vertrag genommen und ihre Planungen für die Defensive abgeschlossen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wechselt der Nationalspieler von den Winnipeg Jets nach Mannheim und erhält bei den Adlern einen Vierjahresvertrag. Gawanke wird im Trikot der Adler mit der Rückennummer 9 auflaufen.

„Leon sticht am meisten hervor, wenn er die Scheibe führt. Er spielt einen starken ersten Pass, trifft in der Offensive kluge Entscheidungen und weiß, wann er ein Risiko eingehen oder sich eher zurückziehen sollte. Zudem hat er einen harten, präzisen Schuss, den er gerne von der blauen Linie einsetzt, und verfügt über ein solides Defensivbewusstsein“, weiß Sportmanager Jan-Axel Alavaara um die Qualitäten Gawankes.

„Seit fast einem Jahr bemüht Mannheim sich um meine Dienste. Die Adler gehören zu den Topclubs Europas, und ich denke, dass ich eine gute Rolle übernehmen kann. Ich habe in meiner Karriere noch nichts gewonnen und bin hungrig auf Titel. Ich will mit Mannheim die Meisterschaft gewinnen“, hat Gawanke ein klares Ziel vor Augen.

Gawanke: 46 Scorrerpunkte in 73 Spielen

Der gebürtige Berliner absolvierte die letzten drei Spielzeiten für die Organisation der Winnipeg Jets. Da der 23-Jährige keine Chance in der NHL bekam und nur in der unterklassigen AHL bei den Manitoba Moose zum Einsatz kam, wird sich Gawanke anderweitig umsehen. Kommt er nicht bei einem anderen NHL-Verein unter, der ihm bessere Aussichten anbietet, wird er in Mannheim landen.

In der abgelaufenen Saison sammelte Gawanke, der auch noch ein Kandidat für die Teilnahme an der WM in Finnland und Lettland ist, in 73 Spielen für Manitoba satte 46 Scorerpunkte (20 Tore). Trotz dieser starken Leistungen zog ihn die Organisation nicht in die NHL hoch. (mit cr)