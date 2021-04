Mannheim. Die Adler Mannheim haben das Gipfeltreffen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen die Eisbären Berlin klar verloren. Im Duell der Spitzenreiter der DEL-Gruppen Nord und Süd fing sich die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross am Sonntagnachmittag eine 1:4 (0:2/0:1/1:1)-Heimniederlage in der SAP Arena.

Zwei Tage nach dem 3:2-Sieg bei der Düsseldorfer EG in der Verlängerung erwischten die Mannheimer einen schwachen Start ins erste Spieldrittel. Ein Doppelschlag in der zehnten Minute brachte die Eisbären voran: Fabian Dietz und Matt White trafen innerhalb von 42 Sekunden. Im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Adler deutlich präsenter und aggressiver, scheiterten aber trotz guter Gelegenheiten immer wieder an Berlins Torwart Mathias Niederberger. Wenige Sekunden nach einem guten Unterzahlspiel bekamen die Kurpfälzer den Puck nicht aus der eigenen Zone und kassierten das 0:3 durch Parker Tuomie (39.). Im Schlussdrittel nahm Adler-Coach Gross bei eigener Überzahl Torwart Dennis Endras aus dem Kasten. Das nutzte White zum 0:4 per Empty-Net-Goal (45.). Den Ehrentreffer zum 1:4-Endstand erzielte Matthias Plachta im Powerplay (57.).

Kurios: Für die Adler, die seit dem 12. Januar nicht mehr zu Hause verloren hatten, war es die zweite Heimniederlage in dieser Woche nach dem 1:2 gegen die Bremerhaven Pinguins vor sechs Tagen. Am Dienstagabend (20:30 Uhr) geht es bei den Krefeld Pinguinen weiter. Am Freitagabend (19:30 Uhr) ist Mannheim zu Gast in Berlin. Am kommenden Sonntag (14:30 Uhr/SAP Arena) schließen die Blau-Weiß-Roten die DEL-Hauptrunde mit einem Heimspiel gegen Krefeld ab.