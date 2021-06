Adler Mannheim testen bei den Kölner Haien

Mannheim. Langsam aber sich fliegen die Adler wieder in Mannheim ein. Während einige wie der aus Ingolstadt gekommene Neuzugang Tim Wohlgemuth das Sommertraining beim Club aus der Deutschen Eishockey Liga schon aufgenommen haben, dürfen die deutschen Nationalspieler nach der erfolgreichen WM in Riga ein wenig durchschnaufen. Bis spätestens 25. Juli sollen dann auch die ausländischen Profis in Mannheim eingetroffen sein, um mit der Saisonvorbereitung zu beginnen. Das geht aus dem Sommerplan hervor, über den die Adler am Donnerstag informierten.

Adler-Stürmer David Wolf arbeitet an seinem Comeback. © Sörli Binder

Wie vieles in diesen Tagen, hängt die genaue Ausgestaltung des Plans vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockerungen oder Verschärfungen ab. So ist noch völlig unklar, in welcher Form die traditionelle „The Boys Are Back In Town“-Party am 30. Juli über die Bühne gehen wird. Auch ob beim ersten Eistraining am 2. August Fans – und wenn ja wie viele – zugelassen sind, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.

Auch gegen DEL-Konkurrenz

Um am 26. August bestens vorbereitet ins erste Spiel der Champions-Hockey-League-Saison bei den Cardiff Devils zu gehen, haben die Adler vier Testspiele vereinbart. In Zug trifft die Mannschaft von Trainer Pavel Gross auf den Lausanne HC, mit dem sie sich auch im Wettbewerb der europäischen Königsklasse duelliert, sowie auf den gastgebenden EV Zug. Partien bei den Kölner Haien und dem DEL-Aufsteiger Bietigheim Steelers schließen die Testreihe ab.

Wann David Wolf wieder für die Adler auf Torejagd gehen kann, ist ebenfalls noch nicht klar. „Das ist sehr schwer zu prognostizieren“, betonte Sportmanager Jan-Axel Alavaara auf Nachfrage dieser Redaktion. „David hat aber schon mit dem Fahrradfahren begonnen.“ Im Play-off-Viertelfinale gegen die Straubing Tigers hatte sich Wolf eine Handverletzung zugezogen, die operativ behandelt werden musste.

