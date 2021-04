Adler Mannheim starten mit 4:1-Sieg ins Halbfinale gegen Wolfsburg

Mannheim. In der heimischen SAP Arena empfingen die Adler Mannheim am Montagabend die Grizzlys Wolfsburg zu Spiel eins der „Best of three“-Halbfinalserie und holten sich mit einem 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)-Heimsieg die 1:0-Serienführung. Mit einem Sieg am Mittwoch in Wolfsburg könnte das Team von Adler-Headcoach Pavel Gross damit schon den Finaleinzug klarmachen.

Im ersten Abschnitt gestaltete sich die Partie zwischen den Blau-Weiß-Roten und den Niedersachsen zunächst offen. Die Grizzlys handelten sich schließlich aber kurz hintereinander zwei Strafen ein und bei Fünf gegen Drei auf dem Eis nutzte Andrew Desjardins diese doppelte Überzahl zum 1:0 (14.).

Erneut war es eine Überzahlsituation die im zweiten Drittel zum nächsten Treffer der Begegnung führte, diesmal war allerdings Spencer Machachek zum 1:1-Ausgleich (24.) für die Grizzlys erfolgreich. Die Adler holten sich ihre Führung aber zurück, als Kapitän Ben Smith wiederum in Überzahl auf 2:1 (36.). stellte.

Im Schlussabschnitt war es Felix Schütz der auf 3:1 (54.) für die Adler stellte und mit einem Schuss in den zugunsten eines sechsten Feldspielers verwaisten Wolfsburger Kasten stellte Ben Smith den 4:1-Endstand (59.) her.

Das zweite Spiel der Halbfinalserie zwischen den Adlern und den Grizzlys steigt bereits am Mittwoch (18.30 Uhr), dann wird in Wolfsburg gespielt.

