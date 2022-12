Adler Mannheim spielen ohne Nico Krämmer in Bremerhaven

Bremerhaven. Die Adler Mannheim müssen im Auswärtsspiel gegen die Pinguins Bremerhaven am Montag (15.15 Uhr/live bei ServusTV) auf Nico Krämmer verzichten. Der Stürmer ist aus persönlichen Gründen in Mannheim geblieben. Auch Taro Jentzsch steht der Mannschaft von Trainer Bill Stewart noch nicht zur Verfügung. Immerhin kann Mark Katic, der sich vor knapp einer Woche beim 0:1 in Düsseldorf verletzt hatte und anschließend beim 4:2 gegen Straubing ausfiel, wieder mitmischen.

