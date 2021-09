Adler Mannheim spielen mit Simon Thiel in Straubing

Straubing. Die Mannheimer Adler sind am Freitag (19.30 Uhr) im Spiel bei den Straubing Tigers zum Improvisieren gezwungen. Da die Mannschaft von Trainer Pavel Gross zum DEL-Auftakt auf acht Stammkräfte verzichten muss, rücken einige junge Spieler nach. In der Abwehr rückt Philip Preto an die Seite von Kapitän Denis Reul, Arkadiusz Dziambor verteidigt mit Sinan Akdag. Den vierten Mannheimer Angriff bilden Valentino Klos, Luca Tosto und Simon Thiel, der vom Zweitliga-Kooperationspartner Heilbronner Falken zu den Adlern beordert wurde.

