Adler Mannheim sorgen in Europa für Furore

Die Adler haben ein Etappenziel erreicht. Trainer Pavel Gross hatte vor dem Saisonstart betont, dass die Mannheimer in der Champions Hockey League zumindest die Gruppenphase überstehen wollen. Mit dem 5:2-Sieg am Mittwoch beim Lausanne HC haben die Blau-Weiß-Roten die K.o.-Runde vorzeitig erreicht, sie stehen im Achtelfinale. Dank des vierten Erfolgs in der fünften CHL-Partie geht es für die Adler im Rückspiel gegen die Schweizer am Mittwoch (19 Uhr) nur noch darum, die Tabellenführung im Fernduell mit dem finnischen Meister Lukko Rauma zu verteidigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der 18. Folge des „Adler-Checks“, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, analysieren die Sportredakteure Jan Kotulla und Christian Rotter aber nicht nur das bisherige Abschneiden in der europäischen Eishockey-Königsklasse. Ein Themenschwerpunkt ist auch das anhaltende Verletzungspech.







Wirth füllt Lazarett

In Lausanne waren zwar Kapitän Denis Reul und Tim Wohlgemuth wieder dabei, dafür fielen aber Ilari Melart und Thomas Larkin aus. Zudem war für Moritz Wirth die Partie nach einem üblen Bandencheck im zweiten Drittel vorzeitig beendet. Kotulla und Rotter erklären auch, warum viele Clubs dazu übergangenen sind nur noch von „angeschlagenen“ Spielern zu sprechen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und den Podcast bekommen hat - super. Herunterladen können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts).