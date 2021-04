Adler Mannheim sind noch einen Schritt vom Finale entfernt

Die Adler Mannheim müssen noch einen Sieg einfahren, dann stehen sie im Play-off-Finale. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross gewann am Montagabend ihr Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) können die Blau-Weiß-Roten in Wolfsburg alles klar machen. Sollte das nicht klappen, treffen sich beide Teams am Freitag wieder in

