Felix Schütz hat in seiner Eishockey-Karriere schon einige wichtige Tore geschossen. Der Treffer, der den deutschen Eishockey-Fans wohl am meisten in Erinnerung geblieben ist, erzielte er vor elf Jahren. Im Auftaktspiel der Heim-WM schlug Schütz in der Verlängerung zu, er traf gegen die USA zum 2:1-Sieg. Es war kein Spiel wie jedes andere, sondern eines für die Rekordbücher: 77.803 Zuschauer

...