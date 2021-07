Adler Mannheim präsentieren neue Trikots

Mannheim. Bei der „The Boys Are Back In Town“-Party haben die Adler Mannheim ihre drei neuen Trikots präsentiert. Das teilte der Verein mit. Das zentrale Element des blauen Heim-, des weißen Auswärts- und des roten Alternate-Jerseys bildet jeweils das klassische Adler-Logo unter der Brust. Während dünne, senkrechte Linien bei der Heim- und Auswärtsversion auf Vorder- und Rückseite sowie den Ärmeln ein Raster mit Farbverläufen erzeugen, besticht das dritte Trikot durch eine Aneinanderreihung schattierter Flügelformen. Auf Höhe der Schulterblätter findet sich farblich abgesetzt die Mannheimer Skyline. Bei allen drei Varianten wurde das Mannheimer Stadtwappen in den Kragen integriert. Auf der Rückseite findet sich im Schulterbereich der Schriftzug „Für Mannheim“ sowie die sieben Meisterschaftssterne. Wie schon in den vergangenen Jahren ist in die Rückennummern der Adler-Kopf eingearbeitet.

Auf dem Trikot finden sich Partner wieder, die auch in der vergangenen Saison auf dem Jersey vertreten waren. Neu auf der Schulter ist hingegen die pfenning logistics group.