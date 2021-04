Adler Mannheim nach Erfolg über Eisbären Berlin Hauptrunden-Sieger

Berlin. Die Adler Mannheim haben das Spitzenspiel bei den Eisbären Berlin gewonnen – und damit den nötigen Punktgewinn zum vorzeitigen Gewinn der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) eingetütet. Beim Tabellenführer der DEL-Gruppe Nord holte die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross, die die Süd-Gruppe souverän anführt, am Freitagabend einen 3:1 (0:0/2:1/1:0)-Erfolg.

Fünf Tage nach der 1:4-Heimpackung gegen Berlin und drei Tage nach dem spielerisch dürftigen 1:0-Sieg in Krefeld in der Over-Time zeigten sich die Adler am vorletzten Hauptrundenspieltag in einer deutlich besseren Verfassung. In einem guten und ausgeglichenen Auftaktdrittel fehlten nur die Tore.

Drei Treffer gab es dann im zweiten Abschnitt zu sehen. Mit einem Doppelschlag brachten Verteidiger Thomas Larkin nach 21:55 Minuten und Stürmer Brendan Shinnimin (22:13 Minuten) die Kurpfälzer innerhalb von 18 Sekunden mit 2:0 in Front. Mark Olver stellte den 1:2-Anschluss für Berlin her (36.). Ein Powerplay-Tor von David Wolf bescherte Mannheim eine 3:1-Führung (46.). Dabei blieb es bis zum Schluss.

Am Sonntag (14:30 Uhr/SAP Arena) schließen die Adler die DEL-Hauptrunde mit einem Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine ab.

