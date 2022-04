Adler Mannheim nach 8:3-Gala im Halbfinale

Mannheim. Die Adler Mannheim stehen im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Im vierten Spiel ihrer Playoff-Viertelfinalserie feierte die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart einen 8:3 (2:0/3:1/3:2)-Heimsieg über die Straubing Tigers. Damit entschieden die Kurpfälzer die Best-of-Five-Serie mit 3:1 Siegen für sich.

Vor 10.311 Zuschauern in der SAP Arena wurden die Adler nach einem ausgeglichenen Spielbeginn immer stärker. Tim Wohlgemuth erzielte in der zwölften Minute nach starker Vorarbeit von Borna Rendulic die 1:0-Führung für Mannheim. Im ersten Powerplay für die Adler legte Nico Krämmer nach nur 13 Sekunden das 2:0 nach (17.). Im zweiten Abschnitt stellte Matthias Plachta auf 3:0 (25.). In Minute 28 sorgte Andrew Desjardins für das 4:0 – und Plachta für das 5:0. Der Straubinger David Elsner verkürzte wenig später auf 1:5 (29.). Im Schlussdrittel traf David Wolf in Überzahl zum 6:1 (43.). Jason Bast erhöhte auf 7:1 (48.), Wohlgemuth auf 8:1 (52.). Mario Zimmermann erzielte den zweiten Gästetreffer des Abends – 2:8 (54.). Das Tor zum 3:8-Endstand schoss Travis St. Denis (56.).