Adler Mannheim mit Plachta und Desjardins gegen München

Mannheim. Im Topspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) können die Adler Mannheim am Sonntag (17 Uhr) gegen München wieder auf Matthias Plachta und Andrew Desjardins zurückgreifen. Das bestätigte Adler-Sprecher Adrian Parejo auf Nachfrage dieser Redaktion. Beide Stürmer hatten sich mit dem Coronavirus infiziert, sind jetzt aber wieder einsatzfähig. Sinan Akdag, Mark Katic, David Wolf, Jason Bast und Nico Krämmer, die ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, müssen sich dagegen noch ein wenig gedulden. Alle haben zwar die häusliche Quarantäne inzwischen verlassen, befinden sich aber noch im "Return-To-Play-Protokoll". Dieses ist von der DEL zwar nur empfohlen, doch da für die Adler die Gesundheit der Spieler an erster Stelle steht, wenden sie es an.

