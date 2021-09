Adler Mannheim mit Eisenschmid und Elias gegen Köln

Mannheim. Beim überzeugenden 6:2-Sieg am Sonntag in Wolfsburg konnte Pavel Gross wieder auf die Verteidiger Joonas Lehtivuori und Moritz Wirth zurückgreifen, im Heimspiel gegen die Kölner Haie stehen dem Trainer der Adler Mannhem am Donnerstag (19.30 Uhr) im Sturm mehr Alternativen zur Verfügung. Markus Eisenschmid und Florian Elias, die sich vor einem Monat mit dem Coronavirus infiziert hatten, feiern im Klassiker der Deutschen Eishockey Liga ihr Comeback. "Ich fühle mich richtig gut, habe in den vergangenen Wochen kaum etwas verloren", sagte Eisenschmid, der im Training am Dienstag die Reihe mit Borna Rendulic und Nico Krämmer anführte. "Mittelstürmer zu spielen, ist für mich nichts Neues, das habe ich ja beispielsweise vor zwei Jahren auch gemacht", erklärte Eisenschmid. Elias bildete am Dienstag mit Jason Bast und Valentino Klos den nominell vierten Sturm. Die Angreifer Luca Tosto und Simon Thiel wurden zum DEL2-Kooperationspartner Heilbronner Falken geschickt, für den Verteidiger Philipp Preto bereits im Testspiel am Sonntag aufgelaufen war. Verzichten müssen die Adler weiterhin auf Torhüter Dennis Endras, die Verteidiger Denis Reul und Mark Katic sowie auf Stürmer Ruslan Iskhakov. Auch ein Einsatz von David Wolf ist noch nicht möglich, der Angreifer absolvierte allerdings immerhin Teile des Mannschaftstrainings.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1