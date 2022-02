Düsseldorf. Nach zuletzt zwei Niederlagen in dieser Woche haben die Adler Mannheim am Sonntagabend wieder in die Erfolgsspur gefunden. Das Gastspiel bei der Düsseldorfer EG entschied die Mannschaft von Trainer Pavel Gross mit 4:1 (1:0/2:0/1:1) für sich. Für den Tabellendritten ist es der erste Sieg seit dem 3:2-Heimerfolg gegen die Eisbären Berlin am 16. Januar. In die vierwöchige Olympia-Pause hatten sich die Adler mit einem 1:2 bei den Straubing Tigers verabschiedet.

Im ersten Drittel setzte Düsseldorf vor 4000 Zuschauern im PSD Bank Dome mehr Offensiv-Akzente. Das einzige Tor in den ersten 20 Minuten erzielten aber die Adler. Mark Katic traf sechs Sekunden nach Beginn des ersten Mannheimer Powerplays zur 1:0-Führung (11.). In Unterzahl legten die Blau-Weiß-Roten in Minute 26 das 2:0 nach, Jason Bast schloss per Short-Hander erfolgreich ab. Eine Minute später gelang David Wolf das 3:0 (27.). In der 47. Minute erhöhte Rückkehrer Borna Rendulic auf 4:0. Der Ehrentreffer für die DEG zum 1:4-Endstand gelang Stephan MacAulay (58.).

Das nächste Spiel der Adler ist für Mittwochabend (19:30 Uhr, SAP Arena) zu Hause gegen Straubing vorgesehen.

