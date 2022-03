Eishockey Adler Mannheim legen 3:1-Heimsieg gegen Straubing nach

Nach dem 4:1-Sieg in Düsseldorf treffen die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch auf die Straubing Tigers. Die Scheibe in der SAP Arena ist ab 19.30 Uhr im Spiel. Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.