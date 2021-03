Mannheim. Die Adler Mannheim peilen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstag (17.30 Uhr) bei den Straubing Tigers den achten Sieg in Folge an. Mit dabei wird dann wieder Stefan Loibl sein, der zuletzt wegen einer Oberkörperverletzung ausfiel. "Stefan kommt zurück", sagte Adler-Trainer Pavel Gross am Donnerstag. Der 52-Jährige warnte davor, den Tabellensechsten der Südgruppe auf die leichte Schulter zu nehmen: "In den jüngsten acht bis zehn Spielen haben die Tigers ganz anders agiert als noch zu Saisonbeginn. Sie haben sich gefestigt." Am Mittwoch drehte Straubing gegen die Augsburger Panther einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Erfolg und hat damit weiter intakte Chancen, den Einzug in die Play-offs zu schaffen.

