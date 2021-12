Adler Mannheim kassieren Klatsche gegen Grizzlys Wolfsburg

Mannheim. Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine empfindliche Niederlage bezogen. Mit 3:7 (1:5/1:1/1:1) verlor die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Sonntag ihr Heimspiel gegen die Wolfsburg Grizzlys.

Vor leeren Rängen in der SAP Arena machte Wolfsburg im ersten Drittel das Spiel – und präsentierte sich zunächst auch höchst effizient. Nach genau 60 Sekunden fälschte Darren Archibald einen Schuss von Armin Wurm entscheidend ab – 0:1. Nur zehn Sekunden später legte Anthony Rech das 0:2 aus Adler-Sicht nach (2.). Der Wolfsburger Spencer Machacek nutzte eine Überzahlsituation zum 0:3 (8.) und sorgte kurz danach für das 0:4 (13.). Für Mannheim verkürzte Jordan Szwarz in Unterzahl – 1:4 (17.). Noch im ersten Abschnitt stellten die Grizzlys auf 1:5. Während Adler-Kapitän Denis Reul eine Zwei-Minuten-Strafe absaß, schlug der Ex-Mannheimer Garrett Festerling zu (20.).

Im zweiten Drittel traten die Adler lauf- und schussfreudiger auf. Das erste Tor in diesem Abschnitt erzielte jedoch wieder Wolfsburg. Jan Nijenhuis schloss den ersten richtigen Angriff der Gäste zum 1:6 ab (28.). Mannheim gab sich nicht auf: Ilari Melart traf im Powerplay zum 2:6 (38.). Spätestens nach dem dritten Wolfsburger Überzahltreffer des Nachmittags – Julian Melchiori traf in Minute 45 zum 2:7 – war aber alles klar. Die Mannheimer machten jedoch weiter und kamen in Minute 49 zum 3:7 durch David Wolf (49.).

Für die Adler geht es am Freitagabend (19.30 Uhr, SAP Arena) zu Hause gegen die Düsseldorfer EG weiter.

