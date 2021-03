Bremerhaven. In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben die Adler Mannheim am Mittwochabend die fünfte Niederlage im 26. Ligaspiel bezogen. Das 0:5 (0:1/0:2/0:2) bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven war zugleich ihre erste Niederlage gegen einen Konkurrenten aus der Nord-Gruppe und der erste K.o. nach zuletzt vier Siegen am Stück.

Im ersten Drittel machte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross das Spiel – der einzige Treffer fiel aber auf der anderen Seite. Dominik Uher war nach feiner Vorarbeit von Alex Friesen für das 1:0 zur Stelle (19.). Im Mittelabschnitt nahm der Druck der Gäste aus Mannheim, die mit derselben Mannschaft wie beim 2:1-Sieg gegen Wolfsburg am Montagabend antraten, stetig ab. Bremerhaven wurde mutiger und belohnte sich zunächst mit dem Powerplay-Treffer von Stanislav Dietz zum 2:0 (26.). 45,9 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels erhöhte Miha Verlic auf 3:0 (40.). Im letzten Drittel legte Ross Mauermann das 4:0 für Bremerhaven nach (54.). Den 0:5-Endstand aus Adler-Sicht stellte Dietz in doppelter Überzahl sicher (58.).

Bei den Wolfsburg Grizzlys geht es für die Adler am Donnerstagabend (20:30 Uhr) mit dem dritten Spiel innerhalb von vier Tagen direkt weiter. cpa