Adler Mannheim kassieren Auftaktniederlage bei den Straubing Tigers

Straubing. Mit einer Niederlage sind die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die neue Saison gestartet. Am Freitagabend verlor die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross mit 2:4 (1:2/1:1/0:1) bei den Straubing Tigers.

Die Mannheimer, die auf Joonas Lehtivuori, Markus Eisenschmid, Thomas Larkin, Lean Bergmann, David Wolf und Mark Katic verzichten mussten, lieferten sich vom ersten Bully weg einen offenen, intensiven Schlagabtausch mit den Tigers. Der neue Kapitän Denis Reul schoss die Adler in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung. Dann schlug Straubing doppelt zu: Mike Connolly (13.) und Travis St. Denis (15.) drehten den Spielstand um – 1:2. Im zweiten Drittel mussten die Gäste aus der Kurpfalz Torwart Dennis Endras verletzungsbedingt auswechseln (29.). Nur wenige Augenblicke später traf Nico Krämmer nach einer schönen Kombination mit Reul zum 2:2-Ausgleich (30.). Das 3:2 für Straubing durch Joshua Samanski (35.) erwischte die Adler in ihrer stärksten Phase. In den Schlusssekunden der Partie traf Connolly zum 2:4-Endstand ins leere Tor (60.).

Für die Adler geht es am kommenden Freitag (19.30 Uhr) mit dem ersten Heimspiel der neuen DEL-Spielzeit gegen die Nürnberg Ice Tigers weiter.

