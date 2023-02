Adler Mannheim in Ingolstadt ohne David Wolf und Matt Donovan

Mannheim. Im Verfolgerduell der Deutschen Eishockey Liga beim ERC Ingolstadt müssen die Adler Mannheim am Sonntag (15.15 Uhr) improvisieren. Nachdem David Wolf (krank) bereits die Partie am vergangenen Sonntag in Bietigheim (5:4-Sieg nach Penaltyschießen) verpasst hatte, musste Matt Donovan das baden-württembergische Landesduell in der Anfangsphase abbrechen. "Wir planen für Sonntag ohne die beiden", sagte Trainer Bill Stewart am Freitag nach dem Mannschaftstraining, in dem Wolf und Donovan gefehlt hatten. Nach aktuellem Stand wird Verteidiger Mark Katic am Sonntag im Sturm aushelfen. Wolf wird im darauffolgenden Spiel am Sonntag, 12. Februar, in Straubing zurückerwartet, bei Donovan ist dann ein Comeback zumindest nicht ausgeschlossen. Ob es für Simon Thiel und/oder Lean Bergmann reicht, die sich momentan nach Verletzungen zurückkämpfen, ist offen.

