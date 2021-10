Adler Mannheim im Champions-League-Achtelfinale gegen Göteborg

Zürich. Ein härteres Los hätte die Adler Mannheim kaum treffen können. Im Achtelfinale der Champions Hockey League misst sich die Mannschaft von Trainer Pavel Gross mit dem schwedischen Topteam Frölunda Göteborg. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in Zürich. Ausgetragen wird die Runde der besten 16 Mannschaften im November.

Zunächst treten die Adler in der heimischen SAP Arena an, die Entscheidung fällt im Rückspiel in Göteborg. Setzen sich die Blau-Weiß-Roten durch, treffen sie im Viertelfinale auf den Sieger des Duells Klagenfurt (Österreich) gegen Leksands IF (Schweden).